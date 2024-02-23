Телезрители объявили бойкот НТВ из-за возвращения Киркорова в шоу «Маска»

Evgenija Palette

Я бы УБРАЛА не только КИРКОРОВА, НО И САМО ШОУ "МАСКА"... По тому же пути ДВИНУЛИСЬ и создатели этих ублюдочных, никому не нужных "ИГР БУДУЩЕГО"... (Пустота идей, возможностей, ресурсов, талантов...)... Лучше уж запустите круглосуточно "МАШУ И МЕДВЕДЯ"...