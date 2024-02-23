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Телезрители объявили бойкот НТВ из-за возвращения Киркорова в шоу «Маска»

Телезрители объявили бойкот НТВ из-за возвращения Киркорова в шоу «Маска»

Российские телезрители возмущены появлением Филиппа Киркорова на шоу “Маска” – комментарии просто кипят от негодования, люди призывают к бойкоту поп-короля.

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Комментарии
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Evgenija Palette
Я бы УБРАЛА не только КИРКОРОВА, НО И САМО ШОУ &quot;МАСКА&quot;... По тому же пути ДВИНУЛИСЬ и создатели этих ублюдочных, никому не нужных &quot;ИГР БУДУЩЕГО&quot;... (Пустота идей, возможностей, ресурсов, талантов...)... Лучше уж запустите круглосуточно &quot;МАШУ И МЕДВЕДЯ&quot;...
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17 час.
k
kraft54
все эти шоу уже задолбали...на кого они рассчитаны?,деньги на ветер!
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1 час.

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