Российские телезрители возмущены появлением Филиппа Киркорова на шоу “Маска” – комментарии просто кипят от негодования, люди призывают к бойкоту поп-короля.
Телезрители объявили бойкот НТВ из-за возвращения Киркорова в шоу «Маска»
Комментарии
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Evgenija Palette
Я бы УБРАЛА не только КИРКОРОВА, НО И САМО ШОУ "МАСКА"... По тому же пути ДВИНУЛИСЬ и создатели этих ублюдочных, никому не нужных "ИГР БУДУЩЕГО"... (Пустота идей, возможностей, ресурсов, талантов...)... Лучше уж запустите круглосуточно "МАШУ И МЕДВЕДЯ"...
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17 час.
k
kraft54
все эти шоу уже задолбали...на кого они рассчитаны?,деньги на ветер!
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1 час.
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