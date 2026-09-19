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Почти 2,2 млн человек проголосовали на выборах в Москве электронно

Почти 2,2 млн человек проголосовали на выборах в Москве электронно

На выборах в Москве около 2,2 миллиона избирателей проголосовали электронными бюллетенями за первые 24 часа.

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