Развеян главный новогодний миф: Как выгодно купить доллары и евро

Как гражданам правильно покупать иностранную валюту и не переплачивать за нее, "Российской газете" рассказали руководитель представительства инвестиционного Фонда ANIF в России Сергей Григорян и директор компании Единый Брокер Артем Арзамасцев.
Как гражданам правильно покупать иностранную валюту и не переплачивать за нее, "Российской газете" рассказали руководитель представительства инвестиционного Фонда ANIF в России Сергей Григорян и директор компании Единый Брокер Артем Арзамасцев.
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