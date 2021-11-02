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Развеян главный новогодний миф: Как выгодно купить доллары и евро

Развеян главный новогодний миф: Как выгодно купить доллары и евро

Как гражданам правильно покупать иностранную валюту и не переплачивать за нее, "Российской газете" рассказали руководитель представительства инвестиционного Фонда ANIF в России Сергей Григорян и директор компании Единый Брокер Артем Арзамасцев.

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