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Усман Нурмагомедов – с оружием в соцсетях: «До скорой встречи, мальчик»

Усман Нурмагомедов – с оружием в соцсетях: «До скорой встречи, мальчик»

«До скорой встречи, мальчик», – написал в соцсетях боец Bellator Усман Нурмагомедов. Напомним, 25 января Усман подерется в Дубае с ирландцем Полом Хьюзом.

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