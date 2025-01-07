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Российская олимпийская чемпионка продолжит карьеру в Италии

Российская олимпийская чемпионка продолжит карьеру в Италии

Российская гимнастка, олимпийская чемпионка Виктория Листунова продолжит карьеру в Италии. Об этом во вторник, 7 января, ТАСС сообщила старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

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