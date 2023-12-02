«Итер» начинает разработку ильменитового месторождения в Приморском крае Наталья МарковаКомпания «Итер» объявила о своем намерении приступить к разработке россыпного месторождения ильменита под названием Ариадненское в Дальнереченском районе Приморского края.
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