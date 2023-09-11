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  • alexej Fritz
    Зачем о этом вообще говорить и писать ?«Это переносимо»,...
  • Сергей
    мало кого интересует этот косорылый ушлепан - тут то был неинтересен, а там и подавно«Это переносимо»,...
  • Света Заходская
    Кому интересно читать про этого козла????«Это переносимо»,...

Занимательные задания для дошкольников: увлекательные задания для развития внимания и логики

Занимательные задания для дошкольников: увлекательные задания для развития внимания и логики

Важно развивать навыки внимания и логического мышления у детей дошкольного возраста. Предлагаем несколько занимательных заданий, которые помогут развить эти навыки.

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