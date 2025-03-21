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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Подробности грядущего DLC для Mount & Blade II: Bannerlord и новых механик базовой игры Во ...

Подробности грядущего DLC для Mount & Blade II: Bannerlord и новых механик базовой игры Во ...

Подробности грядущего DLC для Mount & Blade II: Bannerlord и новых механик базовой игрыВо время Future Games Show: Spring Showcase 2025 компания TaleWorlds Entertainment объявила о том, что в июне этого года выйдет новое DLC для Mount & Blade II: Bannerlord.

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