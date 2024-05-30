Так обаятельна была и бесконечно мила: самые яркие роли Анастасии Заворотнюк

Актриса Анастасия Заворотнюк стала символом детства для целого поколения зрителей. Школьники нулевых украшали дневники и тетради наклейками с любимой няней Викой из сериала «Моя прекрасная няня», роль которой прославила актрису, а вечером после уроков дети вместе со взрослыми усаживались перед экраном телевизоров, чтобы увидеть, что же еще придумает главная героиня.