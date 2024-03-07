Китай и Тайвань в ближайшие годы завоюют 80% мирового рынка чипов

Китай и Тайвань в ближайшие 3-5 лет могут производить около 80% всех полупроводников в мире. Данные регионы, развивающиеся опережающими темпами, станут задавать тон в этих наукоемких отраслях промышленности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии