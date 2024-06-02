На Камчатке возбудили дело после ДТП, в котором тяжело пострадал глава минздрава

Следователи Камчатского края сообщают о возбуждении уголовного дела о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств после аварии, в которую попал министр здравоохранения Камчатки Александр Гашков .
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