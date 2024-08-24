В Хабаровске юнармейцы приняли участие в открытии художественной выставки «Край Героев»

На выставке были представлены произведения, созданные с 2012 по 2024 года, заслуженным художником Хабаровского края Авдеевым Алексеем Геннадьевичем при поддержке родственников, сослуживцев, ветеранов, грантов Президента Российской Федерации и Правительства Хабаровского края.