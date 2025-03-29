Аномально теплую погоду пообещали москвичам в начале недели

В Москве в начале следующей недели ожидается аномально теплая для этого времени года погода. Как ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, температурные показатели будут превышать климатическую норму на 4–6°C.
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