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Канчельскис о том, как Юран пропал на неделю и его наказали: «Лобановский его в часть отправил: портянки, сапоги и «рота, подъем» в 6 утра»

Экс-хавбек украинского клуба и сборной России высказался на фоне демарша Бителло, Хорди Томпсона и Виктора Мендеса, не прибывших на сборы московского «Динамо», «Оренбурга» и «Крыльев Советов» соответственно.

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