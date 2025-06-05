В Петербурге металлургический завод потратит 2,5 миллиарда рублей на модернизацию

Предприятие планирует увеличить до 10 процентов заказ для авиационной отрасли АО «Металлургический завод «Петросталь» в Петербурге инвестирует 2,5 млрд рублей в модернизацию производства до 2030 года, сказал генеральный директор предприятия Василий Хохлов.
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