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Politico: Макрон оказался активным пользователем Telegram

Politico: Макрон оказался активным пользователем Telegram

Президент Франции Эммануэль Макрон активно пользуется Telegram, несмотря на арест его создателя Павла Дурова, сообщает Politico со ссылкой на экс-депутата французского парламента, продемонстрировавшего переписку с Макроном изданию.

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