Politico: Макрон оказался активным пользователем Telegram

Президент Франции Эммануэль Макрон активно пользуется Telegram, несмотря на арест его создателя Павла Дурова, сообщает Politico со ссылкой на экс-депутата французского парламента, продемонстрировавшего переписку с Макроном изданию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии