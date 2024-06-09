Зверев сражается с гениальным Алькарасом за титул «Ролан Гаррос». LIVE Немецкий теннисист российского происхождения Александр Зверев играет с третьей ракеткой мира Карлосом Алькарасом в финале «Ролан Гаррос».
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