Чемпионат России по лёгкой атлетике временно приостановлен из-за угрозы атаки беспилотников

Чемпионат проходит с 23 по 26 июля. Оперативное решение о приостановке связано с введением режима беспилотной опасности в пяти регионах Уральского федерального округа, в том числе в Екатеринбурге, о чём сообщил полномочный представитель президента России в регионе Артём Жога.
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