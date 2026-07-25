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Регионы России

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Чемпионат России по лёгкой атлетике временно приостановлен из-за угрозы атаки беспилотников

Чемпионат России по лёгкой атлетике временно приостановлен из-за угрозы атаки беспилотников

Чемпионат проходит с 23 по 26 июля. Оперативное решение о приостановке связано с введением режима беспилотной опасности в пяти регионах Уральского федерального округа, в том числе в Екатеринбурге, о чём сообщил полномочный представитель президента России в регионе Артём Жога.

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