Необычные увлечения, которые возвращают вкус к жизни

Иногда кажется, что будни затягивают настолько, что перестаёшь замечать собственные желания. Работа, домашние обязанности, бесконечные списки дел — и вот уже сложно вспомнить, что когда-то приносило искреннюю радость.
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