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Татар-информ

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Студенты Татарстана могут получить транспортный грант до 11 тыс. рублей

Студенты Татарстана могут получить транспортный грант до 11 тыс. рублей

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ» Студенты Татарстана, которые ведут активную студенческую жизнь, могут получить транспортный грант до 11 тыс.

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