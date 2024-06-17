По словам разработчика, в 3-й части ремейка Final Fantasy 7 не останется никаких нед...

По словам разработчика, в 3-й части ремейка Final Fantasy 7 не останется никаких недосказанностейПосле финала Final Fantasy 7 Rebirth многие задаются вопросом, как же Square Enix собирается объяснить все оставшиеся вопросы в одной игре.
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