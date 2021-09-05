Ингредиенты: Белки куриных яиц – 60 г Сахар – 120 г Лимонная кислота – 1 щепотка (по желанию) Ванильный сахар – 5 г (по желанию).
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