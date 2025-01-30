Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Где заканчивается классика и начинается квант? Как левитирующие наносферы показывают нам два лица физики

Где заканчивается классика и начинается квант? Как левитирующие наносферы показывают нам два лица физики

А вы когда-нибудь задумывались, где заканчивается привычная нам физика, и начинается загадочный мир квантов? Где грань между «классическим» поведением объектов, которое мы наблюдаем каждый день, и причудливыми законами, управляющими мельчайшими частицами? Оказывается, эта граница не так уж и недостижима.

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