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Председатель правления "Зенита" рассказал о переговорах с полузащитником Мостовым

Председатель правления "Зенита" рассказал о переговорах с полузащитником Мостовым

Футболист останется в клубе до конца 2028 года.Председатель правления "Зенита" Александр Медведев рассказал, что Андрей Мостовой уже готов выходить на поле после длительного восстановления: играть ему не давала полученная травма.

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