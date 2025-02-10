Известный аналитик Аслан Нахушев рассказал совершенно удивительную историю с Украины. "Путин на радостях сделает ветеранов ВСУ участниками СВО", - считают некоторые жители Киева.
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