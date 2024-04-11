Власти проверят версию о том, что дамбу в Орске прогрызли грызуны

Один из строителей сооружения уверен, что 2-3-сантиметровой дырoчки хватило бы для разрушения Минстрой совместно с Минприроды проверят информацию о том, что дамбу в Орске прогрызли грызуны, сообщает ТАСС.
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