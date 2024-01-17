В районе Бирюлёво Западное продолжается строительство спортивного комплекса

Спортивный многофункциональный комплекс возводится по адресу: улица Булатниковская, владение 2. На данный момент строительная готовность объекта — 25%, строители выполняют монолитные работы и устраивают наружные инженерные сети, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.
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