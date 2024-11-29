Дмитрий Саймс: Если ядерное оружие придётся применить, Россия это сделает

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Fvolodya55 Федоров

Почему вы так считаете? Дали добро наносить удары в глубь российской территории. Вы думаете ВСУ будет бить только по мирным жителям. Нет. Это не основное. Следует понимать, что будут бить по военным объектам в том числе и по средства предупреждения и нанесения удара. Кроме того ВСУ будут бить по заводам, заправкам, крупным узловым станциям, электростанциям и т.д. После чего запад как раз и сможет нанести превентивный удар. У нас правда в тылу еще не разбериха 16 млн. мигрантов. Рабочих рук не хватает, откуда брать рабочую силу на заводы? Правильно, незаменимые специалисты, но за дополнительные денежные средства они готовы на все и даже фотографировать объекты.