Фото: Горячий финский парень продал всё, чтобы участвовать в "сафари на русских". Но был убит ВС России Горячий финский парень по имени Юхо продал всё, чтобы участвовать в "сафари на русских".
Дмитрий Саймс: Если ядерное оружие придётся применить, Россия это сделает
Комментарии
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FФ
Fvolodya55 Федоров
Почему вы так считаете? Дали добро наносить удары в глубь российской территории. Вы думаете ВСУ будет бить только по мирным жителям. Нет. Это не основное. Следует понимать, что будут бить по военным объектам в том числе и по средства предупреждения и нанесения удара. Кроме того ВСУ будут бить по заводам, заправкам, крупным узловым станциям, электростанциям и т.д. После чего запад как раз и сможет нанести превентивный удар. У нас правда в тылу еще не разбериха 16 млн. мигрантов. Рабочих рук не хватает, откуда брать рабочую силу на заводы? Правильно, незаменимые специалисты, но за дополнительные денежные средства они готовы на все и даже фотографировать объекты.
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9 час.
igor kim
При социализме с рабочими руками проблем не было и БАМ строили и Целину поднимали и за Родину сражались и миллиона релаксантов не было. Может надо вернуть социализм?
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3 час.
igor kim
Если Украина будет получать ядерное оружие, то у России не останется выхода, как применить свое, да еще и первой и без предупреждения. Только бы разведка не проспала.
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1 час.
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