Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 850 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Пятнистый
    Моп вашу ять!!! давно пора хотя бы известных больных вместе с семьями высылать на родину. На хер они усрались, нас за...Среди свердловски...
  • Александр Крахмалец
    👍«Самое страшное н...
  • igor kim
    Если Украина будет получать ядерное оружие, то у России не останется выхода, как применить свое, да еще и первой и бе...Дмитрий Саймс: Ес...

Дмитрий Саймс: Если ядерное оружие придётся применить, Россия это сделает

Дмитрий Саймс: Если ядерное оружие придётся применить, Россия это сделает

Фото: Горячий финский парень продал всё, чтобы участвовать в "сафари на русских". Но был убит ВС России Горячий финский парень по имени Юхо продал всё, чтобы участвовать в "сафари на русских".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Fvolodya55 Федоров
Почему вы так считаете? Дали добро наносить удары в глубь российской территории. Вы думаете ВСУ будет бить только по мирным жителям. Нет. Это не основное. Следует понимать, что будут бить по военным объектам в том числе и по средства предупреждения и нанесения удара. Кроме того ВСУ будут бить по заводам, заправкам, крупным узловым станциям, электростанциям и т.д. После чего запад как раз и сможет нанести превентивный удар. У нас правда в тылу еще не разбериха 16 млн. мигрантов. Рабочих рук не хватает, откуда брать рабочую силу на заводы? Правильно, незаменимые специалисты, но за дополнительные денежные средства они готовы на все и даже фотографировать объекты.
Ответить
9 час.
igor kim
При социализме с рабочими руками проблем не было и БАМ строили и Целину поднимали и за Родину сражались и миллиона релаксантов не было. Может надо вернуть социализм?
Ответить
3 час.
igor kim
Если Украина будет получать ядерное оружие, то у России не останется выхода, как применить свое, да еще и первой и без предупреждения. Только бы разведка не проспала.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх