Три тысячи жителей ДНР обратились за подтверждением своего трудового стажа

Как сообщила председатель комиссии Лариса Толстыкина, все больше людей обращается в ведомство, чтобы оформить и подтвердить стаж по российским государственным стандартам для дальнейшего получения пенсии или других социальных выплат.
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