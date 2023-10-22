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Мировое обозрение

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Три тысячи жителей ДНР обратились за подтверждением своего трудового стажа

Три тысячи жителей ДНР обратились за подтверждением своего трудового стажа

Как сообщила председатель комиссии Лариса Толстыкина, все больше людей обращается в ведомство, чтобы оформить и подтвердить стаж по российским государственным стандартам для дальнейшего получения пенсии или других социальных выплат.

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