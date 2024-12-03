В Технопарке «Сколково» состоялась конференция для НКО «Технологии Добра» 29 ноября в Технопарке «Сколково» состоялась конференция «Технологии Добра».
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В Технопарке «Сколково» состоялась конференция для НКО «Технологии Добра» 29 ноября в Технопарке «Сколково» состоялась конференция «Технологии Добра».