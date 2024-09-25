5 вещей, о которых я пожалела через год после ремонта

Наша студия занимается не только созданием дизайн-проектов, но и ремонтом под ключ. С некоторыми заказчиками мы поддерживаем контакт и решили рассказать сегодня о том, что в итоге стало разочарованием для некоторых из них.
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