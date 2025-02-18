Британские депутаты призвали провести голосование по отправке войск на Украину

Global Look Press/Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild В британском парламенте призвали провести голосование по инициативе премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера отправить войска на Украину в качестве миротворцев, сообщает издание Politico со ссылкой на депутатов от основных партий.