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Британские депутаты призвали провести голосование по отправке войск на Украину

Британские депутаты призвали провести голосование по отправке войск на Украину

Global Look Press/Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild В британском парламенте призвали провести голосование по инициативе премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера отправить войска на Украину в качестве миротворцев, сообщает издание Politico со ссылкой на депутатов от основных партий.

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