Минское гетто: загадки инфернальной жестокости нацистов…

Юрий НОСОВСКИЙ 21-23 октября 1943 года гитлеровцы окончательно ликвидировали Минское гетто. Похоже, что смысл существования этого кошмарного учреждения был не только в выполнении планов Холокоста, но и «обкатке» нового порядка, уготованного населению СССР в случае победы Германии.