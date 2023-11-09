БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • владимир тычинин
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Минское гетто: загадки инфернальной жестокости нацистов…

Минское гетто: загадки инфернальной жестокости нацистов…

Юрий НОСОВСКИЙ 21-23 октября 1943 года гитлеровцы окончательно ликвидировали Минское гетто. Похоже, что смысл существования этого кошмарного учреждения был не только в выполнении планов Холокоста, но и «обкатке» нового порядка, уготованного населению СССР в случае победы Германии.

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