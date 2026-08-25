Полянский поднимет в ОБСЕ вопрос об атаке на детский центр в Краснодаре

Россия намерена обсудить в ОБСЕ инцидент с обломками беспилотника ВСУ, который в ночь на 24 августа упал на детский центр в Краснодаре, унеся жизни троих детей и ранив восьмерых, включая шестеро несовершеннолетних, сообщил постпред при организации Дмитрий Полянский.