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Царьград

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Полянский поднимет в ОБСЕ вопрос об атаке на детский центр в Краснодаре

Полянский поднимет в ОБСЕ вопрос об атаке на детский центр в Краснодаре

Россия намерена обсудить в ОБСЕ инцидент с обломками беспилотника ВСУ, который в ночь на 24 августа упал на детский центр в Краснодаре, унеся жизни троих детей и ранив восьмерых, включая шестеро несовершеннолетних, сообщил постпред при организации Дмитрий Полянский.

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Комментарии
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Сергей
сколько можно обсуждать???? гибель невинных ДЕТЕЙ обсуждать???может хватит Путину и Ко словоблудием заниматься вместо реальных дел??? рука не устала красные линии малевать??? УСТАЛ- СТАЛ СТАР- НЕ МОЖЕШЬ -УХОДИ !!! народ поймет.... иначе-сбросит ....
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4 н.