Полянский поднимет в ОБСЕ вопрос об атаке на детский центр в Краснодаре

Россия намерена обсудить в ОБСЕ инцидент с обломками беспилотника ВСУ, который в ночь на 24 августа упал на детский центр в Краснодаре, унеся жизни троих детей и ранив восьмерых, включая шестеро несовершеннолетних, сообщил постпред при организации Дмитрий Полянский.
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