Гусев заявил о необходимости выстроить в ГИС ЖКХ понятную цепочку счетов по каждому многоквартирному дому

В Госдуме состоялся круглый стол «Прозрачность деятельности управляющих организаций», заявил первый зампред Комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев («Справедливая Россия»), подчеркнув, что в обсуждении приняли участие представители управляющих компаний, ГИС ЖКХ, МВД России, Национального жилищного конгресса, ТСЖ, юридического сообщества и эксперты в сфере ЖКХ.
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