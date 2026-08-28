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Гусев заявил о необходимости выстроить в ГИС ЖКХ понятную цепочку счетов по каждому многоквартирному дому

Гусев заявил о необходимости выстроить в ГИС ЖКХ понятную цепочку счетов по каждому многоквартирному дому

В Госдуме состоялся круглый стол «Прозрачность деятельности управляющих организаций», заявил первый зампред Комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев («Справедливая Россия»), подчеркнув, что в обсуждении приняли участие представители управляющих компаний, ГИС ЖКХ, МВД России, Национального жилищного конгресса, ТСЖ, юридического сообщества и эксперты в сфере ЖКХ.

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