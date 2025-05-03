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США готовят новые санкции против российских энергокомпаний

США готовят новые санкции против российских энергокомпаний

Таким способом Вашингтон хочет ускорить подписание мирного соглашения между Москвой и Киевом. Одновременно Украина, после подписания сделки по недрам с американцами, получает одобрение на закупку услуг по обслуживанию F-16Соединенные Штаты разработали новые санкции против России, в частности, против «Газпрома» и других энергокомпаний, пишет Reuters со ссылкой на источники в Администрации Дональда Трампа.

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