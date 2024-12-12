«Только политбюро могло купить билеты на «Щелкунчика» 31 декабря»

Сначала он вышел на сцену Кремля и только потом на сцену Большого театра. Народный артист России Николай Цискаридзе много лет наблюдал перекупщиков билетов на «Щелкунчика», знает их в лицо, и ему кажется, что побороть спекуляцию в ГАБТ просто.