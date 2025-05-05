Переход на импорт. Эксперт назвала категории товаров, которые подорожают в мае

На фоне дорожающих продуктов подешеветь могут зимние товары и электроника прошлых поколений Стоимость ряда продуктов может вырасти в мае на фоне завершения весеннего ценового "шока" и начала летнего сезона.
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