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Крейнин: мы активно открываем общественные пространства в городах России

Крейнин: мы активно открываем общественные пространства в городах России

Для развития, в том числе, туризма, важно учитывать культурный код страны, а также специфику конкретного региона, рассказал старший вице-президент-директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбера Владислав Крейнин в рамках сессии «Культурный код экономики: наследие или ресурс развития?» на полях ВЭФ-2026.

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