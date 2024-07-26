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История Крестовоздвиженского трудового братства

История Крестовоздвиженского трудового братства

Я как бы сделаю прыжок в конец XIX-го века и в Россию. Дело в том, что мне показалось, что очень важным и актуальным будет рассказать вам о Крестовоздвиженском Трудовом братстве, которое было организовано на Украине в Черниговской губернии Николаем Николаевичем Неплюевым.

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