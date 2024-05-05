WSJ: Конец Киева близок и Запад начал требовать вернуть долг впервые с начала СВО

Западные кредиторы почуяли «запах жаренного» и в первый раз после начала спецоперации на Украине, потребовали выплатить госдолг, поскольку скоро просить будет не у кого, об этом сообщает The Wall Street Journal.
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