Сообщается, что масштабирование PSSR2 от Sony улучшит качество изображения и потребует меньше времени кадраSony, как утверждается, работает над значительным обновлением своей технологии PlayStation Spectral Super Resolution, неофициально именуемой PSSR2, которая направлена как на улучшение визуального качества, так и на снижение затрат на производительность, связанных с масштабированием на основе… источник#PlayStation #Sony.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)