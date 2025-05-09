Сообщается, что масштабирование PSSR2 от Sony улучшит качество изображения и потребует меньше времени кадраSony, как утверждается, работает над значительным обновлением своей технологии PlayStation Spectral Super Resolution, неофициально именуемой PSSR2, которая направлена как на улучшение визуального качества, так и на снижение затрат на производительность, связанных с масштабированием на основе… источник#PlayStation #Sony.