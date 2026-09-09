Моддеры реализовали поддержку многокадрового генератора на видеокартах GeForce RTX 30

Моддеры добились поддержки многокадрового генератора кадров DLSSG на видеокартах серии GeForce RTX 30, которые официально не поддерживают эту технологию Nvidia.
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