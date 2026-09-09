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Регионы России

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Моддеры реализовали поддержку многокадрового генератора на видеокартах GeForce RTX 30

Моддеры реализовали поддержку многокадрового генератора на видеокартах GeForce RTX 30

Моддеры добились поддержки многокадрового генератора кадров DLSSG на видеокартах серии GeForce RTX 30, которые официально не поддерживают эту технологию Nvidia.

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