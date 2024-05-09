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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Боссы «ПСЖ» встречались с окружением Хвичи (Фабрис Хокинс)

По данным журналиста RMC Sport Фабриса Хокинса, окружение вингера «Наполи» уже провело встречу с руководством «ПСЖ» о возможном трансфере этим летом.

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