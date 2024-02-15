В Казань из 13 стран прибыли первые участники Игр будущего

Первые участники Игр будущего начали прибывать в Казань. Минувшей ночью в столице Татарстана встретили гостей из США, Канады, Мексики, Перу, Боливии, Аргентины, Бразилии, Латвии, Эстонии, Турции, Ирана, Малайзии и Индонезии, пишет ТАСС.
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