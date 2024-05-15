Средства ПВО сбили 10 ракет ATACMS над Крымом

Над Белгородской, Курской и Брянской областями уничтожено 17 беспилотниковСредства противовоздушной обороны сбили над Крымским полуостровом 10 оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства, выпущенных украинскими силами, сообщает Минобороны России.
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