Asus ожидает повышения цен в связи с переносом производства из Китая

Несмотря на то, что компания Asus заранее готовится к возможным изменениям геополитических тарифов, она предупредила, что в этом году ей, возможно, придется повысить цены, поскольку она открывает новые производственные мощности за пределами Китая.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии