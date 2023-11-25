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Процесс пошел. Президент 12-й экономики Мира предлагает отказаться от доллара, а лидеры 2-й и 5-й его молчаливо поддерживают.

Процесс пошел. Президент 12-й экономики Мира предлагает отказаться от доллара, а лидеры 2-й и 5-й его молчаливо поддерживают.

27K прочитали Большинство из нас хорошо помнит времена, когда БРИКС называли "бесполезным объединением" и даже "клубом неудачников".

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Комментарии
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САША ЛЕПАЕВ
кто напрятал  доллары прийдется или валить за бугор или топить печку. рано или позно он исчезнет. и не будет в ходу как и при Советском Союзе был запрет.должна быть своя и крепкая валюта. не то как сейчас.при Союзе десять рублей равнялось с золотом.
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17 час.
c6155 Лазарев
В России напрятав доллары наибулина,силуанов,грефоня,и прочие подонки ,которые до сих пор гонят золото из  Российской кубышки на запад...Вот поэтому  эта комарилья не желает развитие России..об этом знает и их наставник презик России путин,но он скрывает свои чуства на  эту тему...ведь он пропихивал  наибулину на  пост главы ЦБ,не смотря на то,что ранее великий Евгений Максимович  ПРИМАКОВ выгнал её из всего экономического блока России..и за 10 месяцев выдал 10% ВВП тем самым снял вопрос о банкростве России в 1999году. Россия должна быть благодарна  Примакову и её суперинженерному составу ,создающие великолепное оружие под влиянием Примакова.
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16 час.
c6155 Лазарев
🤗
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16 час.

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