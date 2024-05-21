Дотянуться до здоровья: чем эффективно заменить занятия в фитнес-клубе

Тренажеры в фитнес-клубе можно заменить особыми упражнениями на турниках и брусьях. Об этом рассказал преподаватель кафедры спортивных дисциплин Государственного университета просвещения Юрий Орлов изданию NEWS.
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