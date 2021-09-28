Любопытно, однако

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Протест сытых людей

Протест сытых людей

soullaway soullaway Как сегодня выглядит оппозиция в нашей стране? Неубедительно она выглядит с моей точки зрения.

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ГусЕна
Согласна с автором. Опозиция нужна. Здравая, грамотная и конструктивная. А не шизоидные коммуняки или Гневные люди.
Лора Лора
Молодца!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ГусЕна
:)
testorr
Ладно собачка, ВВП ее на коленях качал))) А Нарусеву на чем качал??? А может собачка и не от Собчака вовсе?))) Уж очень похоже, что не просто так их от всего отмазывают)))
Ирина
Ха ,эта "оппозиция " из врагов коммунистов ,такая же ,как Путин "верный коммунист ".
Лора Лора
Всякая дрянь норовит приплести Президента !
ГусЕна
Шакалы куражатся.

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