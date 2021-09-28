Протест сытых людей

Любопытно, однакоПолитикаПротест сытых людей soullaway soullaway Как сегодня выглядит оппозиция в нашей стране? Неубедительно она выглядит с моей точки зрения.Вернуться к статье74НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГусЕнаСогласна с автором. Опозиция нужна. Здравая, грамотная и конструктивная. А не шизоидные коммуняки или Гневные люди.Лора ЛораМолодца!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ГусЕна:)TtestorrЛадно собачка, ВВП ее на коленях качал))) А Нарусеву на чем качал??? А может собачка и не от Собчака вовсе?))) Уж очень похоже, что не просто так их от всего отмазывают)))ИИринаХа ,эта "оппозиция " из врагов коммунистов ,такая же ,как Путин "верный коммунист ".Лора ЛораВсякая дрянь норовит приплести Президента !ГусЕнаШакалы куражатся.Комментировать
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